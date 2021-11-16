Зірвали урок: у Львівській області під час дистанційного навчання учням 6 класу увімкнули порно (відео)

Зірвали урок: у Львівській області під час дистанційного навчання учням 6 класу увімкнули порно (відео)

Після порнографічних роликів невідомий увімкнув школярам запис із нецензурними словами.

У м. Новояворівськ Львівської області учням під час дистанційного уроку увімкнули порно. Через це вчитель змушений був припинити заняття.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Типовий Новояворівськ".

Інцидент стався в одній із шкіл міста. Там учням 6 класу під час онлайн-уроку із трудового навчання невідомий увімкнув порнографічний ролик. Прикметно, що зловмисник потрапив у Мережу під ім'ям справжнього учня.

Згодом інцидент повторився. Тоді невідомий ввімкнув школярам запис із лайливих слів. Після цього вчитель був змушений припинити урок.

У Львівській області під час онлайн-уроку учням увімкнули порно

Нагадаємо, схожий інцидент стався у Луцьку. Там одразу в кількох школах під час онлайн-навчання з’явилося відео для дорослих. А ще до шокованих учнів онлайн почали долучатися сторонні люди, які лаялися та сміялися. Директори шкіл звернулися до кіберполіції. Програмісти розглядають декілька версій, як таке могло статися.

"Один варіант – якесь шпигунське програмне забезпечення, тобто троян, який міг злити цю інформацію до Мережі, або це зроблено користувачем, який спеціально роздав ці аккаунти", - пояснює програміст Андрій Божко.

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