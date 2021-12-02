Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 2 грудня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 2 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 11 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 2 грудня, демонстує зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 210 153 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5514 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 2147 ПЛР-тестів. Відтак, 729 – позитивні, з них львів’ян – 272.​​​​​​. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 461 пацієнт: 439 з них має COVID-19, 52 – у реанімації, 39 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 39 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 57, померло – 11. З них:

у ЛШМД поступив 21 хворий (ніхто не вакцинований), виписано – 28, померло – 8.

у 8 МКЛ поступило 6 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 7, померло – 3.

у 1 МКЛ поступило 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 12, ніхто не помер.

у 5 МКЛ поступило 8 хворих (з них вакцинований – 2), виписано – 10, ніхто не помер.

Вчора, 1 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 2400 ПЛР-тестів: 417 – позитивні, з них львів’ян – 126 30 листопада - 1463 ПЛР-тести: 467 – позитивні, з них львів’ян – 105.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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