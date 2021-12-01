Відлупцював, бо корова паслась на стадіоні: у Львівській області судитимуть старосту села, який побив жінку

Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
У Львівській області судитимуть старосту села, який побив жінку за те, що вона випасала корову на сільському стадіоні.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, староста села в Стрийському районі помітив, що на стадіоні біля школи 73-річна жінка випасає корову. Він вихопив у неї палицю та побив потерпілу. В жінки діагностували тяжкі травми.
Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 121 КК України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Справу вже передали до суду.
Нагадаємо, 73-річна жінка звинуватила старосту села в побитті. Запевняє, той відгамселив її ломакою, бо, мовляв, не сподобалося, що рогата пасеться на шкільному стадіоні.
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