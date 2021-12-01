"Укрзалізниця" планує запустити новий потяг зі Львова до Чернівців

27 листопада 2020 року в Укрзалізниці вирішують відновити продаж печива і чаю в поїздах / pixabay.com

Представники "Укрзалізниці", Львівської і Чернівецької областей досягли відповідних домовленостей.

"Укрзалізниця" планує запустити новий потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Новий потяг курсуватиме за маршрутом "Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия".

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Уже досягнуто принципових домовленостей між "Укрзалізницею" та Львівською і Чернівецькою областями щодо необхідності модернізації перевезень та відкриття нових регіональних маршрутів. На Прикарпатті розвивається промисловість і туристична галузь. Тому розвиток транспортної інфраструктури для регіону надзвичайно важливий, адже інвесторів насамперед цікавлять дороги та можливість перевезень", - пояснила Онищук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес", який щодня курсуватиме за маршрутом Ізмаїл – Одеса.

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