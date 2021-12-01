Раптово спалахнув: у Львівській області 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла, малюючи картину

Малюючи картину, чоловік використовував бензин.

У м. Червоноград Львівської області 30-річний чоловік, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Його госпіталізували.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент стався 30 листопада у квартирі на вул. Стуса. Чоловік, працюючи із фарбою, отримав 50% опіків тіла. Його терміново госпіталізували.

У коментарі "Львівському порталу" лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні м. Львова Тарас Хаба розповів, що через опіки чоловік перебуває у тяжкому стані, проте він при свідомості.

"Пацієнт поступив до нашого опікового відділення у важкому стані з опіками ІІ ступеня полум’ям бензину. Площа ураження сягла орієнтовно 50% тіла. Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, проте його стан ще ускладнюється наявним цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня", - сказав медик.

Потерпілий розповів, що опіки він отримав під час того, як малював картину. Для цього він використовував бензин. Рідина раптово зайнялась і вогонь перекинувся на нього.

Читайте також: