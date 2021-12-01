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Раптово спалахнув: у Львівській області 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла, малюючи картину

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Раптово спалахнув: у Львівській області 30-річний чоловік отримав 50% опіків тіла, малюючи картину

pixabay.com

Малюючи картину, чоловік використовував бензин.

У м. Червоноград Львівської області 30-річний чоловік, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Його госпіталізували. 

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

Інцидент стався 30 листопада у квартирі на вул. Стуса. Чоловік, працюючи із фарбою, отримав 50% опіків тіла. Його терміново госпіталізували. 

У коментарі "Львівському порталу" лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні м. Львова Тарас Хаба розповів, що через опіки чоловік перебуває у тяжкому стані, проте він при свідомості. 

"Пацієнт поступив до нашого опікового відділення у важкому стані з опіками ІІ ступеня полум’ям бензину. Площа ураження сягла орієнтовно 50% тіла. Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, проте його стан ще ускладнюється наявним цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня", - сказав медик. 

Потерпілий розповів, що опіки він отримав під час того, як малював картину. Для цього він використовував бензин. Рідина раптово зайнялась і вогонь перекинувся на нього. 

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