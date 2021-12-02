Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 2 декабря

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 2 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 11 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 2 декабря, демонстрирует рост.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 210 153 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом, из которых 5514 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2147 ПЦР-тестов. Следовательно, 729 – положительные, из них львовян – 272. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 461 пациент: в 439 из них COVID-19, 52 – в реанимации, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 39 человек, (из них вакцинированных – 5), выписано – 57, умерло – 11.

в БСМП поступил 21 больной (никто не вакцинирован), выписано – 28, умерло – 8.

в 8 ГКБ поступило 6 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 7, умерло – 3.

в 1 ГКБ поступило 4 больных (никто не вакцинирован), выписано – 12, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 8 больных (из них вакцинировано – 2), выписано – 10, никто не умер.

Вчера, 1 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 2400 ПЦР-тестов: 417 – положительные, из них львовян – 126. 30 ноября – 1463 ПЦР-тесты: 467 – положительные, из них львовян – 105.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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