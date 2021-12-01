Коронавірус у Львові та області стабілізувався: статистика на 1 грудня

Коронавірус у Львові та області стабілізувався: статистика на 1 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 4 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 грудня, демонструє стабільність. Кількість нових хворих майже така, як і останні кілька днів.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 209 424 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5491 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 2400 ПЛР-тестів. Відтак, 417 – позитивні, з них львів’ян – 126. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 490 осіб: 471 з них має COVID-19, 48 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 32 пацієнти, (з них вакцинованих – 5), виписано – 66, померло – 4.

Із них:

у ЛШМД поступило 14 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 32, померло – 2.

у 8 МКЛ поступило 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 15, ніхто не помер.

у 1 МКЛ поступило 6 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 9, померло – 1.

у 5 МКЛ поступило 8 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 10, померло – 1.

Вчора, 30 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1463 ПЛР-тести. Відтак, 467 – позитивні, з них львів’ян – 105.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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