Коронавірус у Львові та області: статистика на 17 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 18 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 17 листопада, продовжує поширюватися швидкими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 200 597 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 4074 ПЛР-тести. Відтак, 721 – позитивний, з них львів’ян – 223. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 794 особи: 773 з них має COVID-19, 70 – у реанімації, 62 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 41 особа, (з них вакцинованих – 11), виписано – 110, померло – 18.
Із них:
- ЛШМД поступило 13 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 56, померло – 14.
- 8 МКЛ поступило 14 осіб, (з них вакцинованих – 6), виписано – 21, померло – 4.
- 1 МКЛ поступило 8 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 17, ніхто не помер.
- 5 МКЛ поступило 6 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 16, ніхто не помер.
Вчора, 16 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1758 ПЛР-тестів. Відтак, 770 – позитивні, з них львів’ян – 239.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov
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