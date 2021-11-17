Коронавірус у Львові та області: статистика на 17 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 17 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 18 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 17 листопада, продовжує поширюватися швидкими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 200 597 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 4074 ПЛР-тести. Відтак, 721 – позитивний, з них львів’ян – 223. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 794 особи: 773 з них має COVID-19, 70 – у реанімації, 62 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 41 особа, (з них вакцинованих – 11), виписано – 110, померло – 18.

Із них:

ЛШМД поступило 13 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 56, померло – 14.

8 МКЛ поступило 14 осіб, (з них вакцинованих – 6), виписано – 21, померло – 4.

1 МКЛ поступило 8 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 17, ніхто не помер.

5 МКЛ поступило 6 осіб, (ніхто не вакцинований), виписано – 16, ніхто не помер.

Вчора, 16 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1758 ПЛР-тестів. Відтак, 770 – позитивні, з них львів’ян – 239.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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