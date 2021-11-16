Поцупили інструменти і навіть штани: у Нідерландах обікрали симфонічний оркестр із Львова

Поцупили інструменти і навіть штани: у Нідерландах обікрали симфонічний оркестр із Львова

Музиканти уже звернулись у поліцію.

У Нідерландах невідомі обікрали симфонічний оркестр INSO-Lviv зі Львова. У музикантів поцупили інструменти.

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Про це повідомили на офіційній сторінці симфонічного оркестру в Facebook.

Інцидент стався у Роттердамі, куди оркестр 15 листопада приїхав з концертом. Там їх автобус обікрали невідомі.

"Викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі. Навіть костюмні штани музикантів вкрали", - повідомили в INSO-Lviv.

Музиканти повідомили, що вони уже звернулись у місцеву поліцію та їхні інструменти розшукують.

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