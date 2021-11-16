У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації: який графік

У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації: який графік

У пунктах вакцинації проти коронавірусу у Львові є різні вакцини.

Тимчасові пункти вакцинації проти коронавірусу у Львові працюватимуть довше – до 20:00, аби всі охочі змогли імунізувалися.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Серед вакцин, які можуть обрати люди для щеплення, зокрема, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna.

"Зокрема, від 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ "MARK", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міських поліклініках та деяких лікарнях Львова пункти вакцинації працюють теж від 9:00 до 20:00, а у вихідні дні починають роботу на годину пізніше від 10:00 і зачиняються о 16:00.

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