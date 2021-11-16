У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації: який графік

У пунктах вакцинації проти коронавірусу у Львові є різні вакцини.
Тимчасові пункти вакцинації проти коронавірусу у Львові працюватимуть довше – до 20:00, аби всі охочі змогли імунізувалися.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.
Серед вакцин, які можуть обрати люди для щеплення, зокрема, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna.
"Зокрема, від 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ "MARK", - сказано у повідомленні.
Крім того, у міських поліклініках та деяких лікарнях Львова пункти вакцинації працюють теж від 9:00 до 20:00, а у вихідні дні починають роботу на годину пізніше від 10:00 і зачиняються о 16:00.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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