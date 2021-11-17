Коронавирус во Львове и области: статистика на 17 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 18 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 17 ноября, продолжает распространяться быстрыми темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 200 597 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За минувшие сутки лабораторные центры провели 4074 ПЦР-теста. Следовательно, 721 – положительный, из них львовян – 223. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 794 человека: в 773 из них COVID-19, 70 – в реанимации, 62 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступил 41 человек, (из них вакцинированных – 11), выписано – 110, умерло – 18.
Из них:
- БСМП поступило 13 человек, (никто не вакцинирован), выписано – 56, умерло – 14.
- 8 ГКБ поступило 14 человек, (из них вакцинированных – 6), выписано – 21, умерло – 4.
- 1 ГКБ поступило 8 человек, (из них вакцинированных – 5), выписано – 17, никто не умер.
- 5 ГКБ поступило 6 человек (никто не вакцинирован), выписано – 16, никто не умер.
Вчера, 16 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1758 ПЦР-тестов. Следовательно, 770 – положительные, из них львовян – 239.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov
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