У Львові після обшуків в Стахіва антивакцинатори увірвались до лікарні, де лікують COVID-19: стались сутички

У Львові після обшуків в Стахіва антивакцинатори увірвались до лікарні, де лікують COVID-19: стались сутички

У цю лікарню після скарг на погане самопочуття доправили скандального Стахіва.

У Львові після обшуків у скандального антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у співпраці із російськими спецслужбами, його прихильники увірвались до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук.

За даними медика, люди прийшли у приймальне відділення лікарні без масок та сертифікатів вакцинації, вони намагались потрапити у приміщення, де лікують хворих.

"Півгодини було заблоковане приймальне відділення лікарні. Люди без масок і COVID-сертифікатів зайшли в приміщення. Нам довелося викликати поліцію", - повідомив Олег Самчук.

На відео, яке оприлюднив медик, видно, як поліція спочатку переконує осіб, які назвались "народом України", вдягнути маски та покинути приміщення лікарні. Після відмови поліція відтиснула невідомих, через що стались сутички.

За даними видання zaxid.net, інцидент стався через те, що у цю лікарню після скарг на погане самопочуття доправили скандального Стахіва. Проте медики не знайшли приводів для госпіталізації, тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.

У прокуратурі Львівської області повідомили, що Стахіву інкримінують насильницьке захоплення державної влади та зміну конституційного ладу (ч.ч. 1, 2 ст. 109 КК України).

"Слідчі дії тривають, наразі вирішуються питання щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого правопорушення", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводились та повідомили про "замінування" квартири, в якій тривали слідчі дії.

Також СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами, готувалась до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

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