На Львівщині біля входу в коледж знайшли новонароджену дівчинку: фото

На Львівщині біля входу в коледж знайшли новонароджену дівчинку: фото

Немовля підкинули буквально через кілька годин після народження.

У вівторок, 16 листопада, у місті Новий Розділ (Львівської область) на сходах їдальні місцевого політехнічного фахового коледжу охоронець виявив загорнуте в шарф немовля.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Поліцейські одразу доставили новонароджену дівчинку до міської лікарні і передали під опіку медиків.

“Правоохоронці встановлюють обставини події та особу матері, яка покинула немовля”, - повідомили у пресслужбі.

Фото: Нацполіція

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.135 (залишення в небезпеці) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до трьох років.

У коментарі виданню zaхid.net заступниця головного лікаря Новороздільської міської лікарні Ольга Шелудько повідомила, що дівчинка, яку доставили до лікарні, виявилася здоровою і лише трохи постраждала через переохолодження.

“Вага дитина – 3150 г, зріст – 50 см. Дівчинку підкинули буквально через декілька годин після народження”, - зауважила лікарка.

Наразі немовля перебуває у дитячому відділенні лікарні. Якщо результати аналізів підтвердять відсутність проблем із здоров’ям її буде переведено до будинку дитини.

Нагадаємо, раніше мешканка Закарпатської області повідомила в поліцію, що в місті Жидачеві (Львівська область) на території табору ромів загинув її однорічний син.

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