Коронавірус у Львові та області: статистика на 13 грудня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 13 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 2 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 13 грудня, продовжує поширюватися.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 215 204 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5760 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 875 ПЛР-тестів. Відтак, 186 – позитивні, з них львів’ян – 88. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 332 пацієнти: 320 з них має COVID-19, 39 – у реанімації, 31 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 13 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 14, померло – 2.

Із них:

до ЛШМД надійшло 8 хворих (з них вакцинований – 2), виписано – 10, померло – 2.

до 8 МКЛ надійшло 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 3, ніхто не помер.

до 1 МКЛ надійшов 1 хворий (1 вакцинований), виписаний – 1, ніхто не помер.

Вчора, 12 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 1046 ПЛР-тестів, з яких 275 – позитивні. Серед них львів’ян – 109.

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