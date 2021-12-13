Коронавірус у Львові та області: статистика на 13 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 2 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 13 грудня, продовжує поширюватися.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 215 204 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5760 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 875 ПЛР-тестів. Відтак, 186 – позитивні, з них львів’ян – 88. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 332 пацієнти: 320 з них має COVID-19, 39 – у реанімації, 31 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 13 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 14, померло – 2.
Із них:
- до ЛШМД надійшло 8 хворих (з них вакцинований – 2), виписано – 10, померло – 2.
- до 8 МКЛ надійшло 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 3, ніхто не помер.
- до 1 МКЛ надійшов 1 хворий (1 вакцинований), виписаний – 1, ніхто не помер.
Вчора, 12 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 1046 ПЛР-тестів, з яких 275 – позитивні. Серед них львів’ян – 109.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.
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