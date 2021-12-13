Коронавирус во Львове и области: статистика на 13 декабря

Коронавирус во Львове и области: статистика на 13 декабря

За сутки в городских ковид-больницах скончались 2 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 декабря, продолжает распространяться.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 215 204 подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом, из которых 5760 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 875 ПЦР-тестов. Следовательно, 186 – положительные, из них львовян – 88. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 332 пациента: в 320 из них COVID-19, 39 – в реанимации, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 13 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 14, умерло – 2.

Из них:

в БСМП поступило 8 больных (из них вакцинировано – 2), выписано – 10, умерло – 2.

в 8 ГКБ поступило 4 больных (никто не вакцинирован), выписано – 3, никто не умер.

в 1 ГКБ поступил 1 больной (1 вакцинированный), выписан – 1, никто не умер.

Вчера, 12 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 1046 ПЦР-тестов, из которых 275 – положительные. Среди них львовян – 109.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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