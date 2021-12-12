На Львівщині 10 дітей отруїлися невідомою речовиною після хокейного матчу

Дітей госпіталізували до лікарні "у задовільному стані".
У Львівській області 10 дітей отруїлися невідомою речовиною.
Про це інформує Depo.
Інцидент стався в Новояворівську. Відомо, що діти перебували на хокейному матчі на "Льодовій арені".
"До приймального відділення КНП "Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи" зі скаргами на погане самопочуття звернулися 10 дітей, четверо з яких госпіталізували у задовільному стані. Попередній діагноз, встановлений медиками, — "отруєння невідомою речовиною", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Буковині чадним газом отруїлися двоє дітей: загинуло немовля.
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