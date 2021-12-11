На Львівщині автобус із пасажирами врізався у фуру, яка злетіла у кювет: постраждало 7 людей

Двох потерпілих госпіталізували.
Поблизу с. Верчани Стрийського району Львівської області 10 грудня о 21:30 зіткнулись вантажівка та автобус. У ДТП постраждало 7 людей.
Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням, через що фура злетіла в кювет. Напівпричіп фури ж залишився посеред дороги. У нього врізався автобус Mercedеs, в салоні якого були пасажири.
"За медичною допомогою в Стрийську ЦРЛ звернулись водій та шість пасажирів автобусу, двоє з потерпілих госпіталізовано, решту після надання медичної допомоги відпущено додому", - йдеться у повідомленні.
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