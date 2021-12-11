У Львівській області чоловік з ножем напав на поліцейських

У Львівській області чоловік з ножем напав на поліцейських

35-річний житель Червонограда перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На Львівщині затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейських.

Інцидент стався ввечері 10 грудня у Червонограді.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Так, на вулиці Святого Володимира невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, погрожував перехожим.

Правоохоронці, які прибули на місце, намагались заспокоїти чоловіка, проте він не реагував на законні вимоги поліції, чинив опір та напав на поліцейських з ножем.

Із застосуванням спецзасобів поліція затримала його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом правоохоронці встановили особу затриманого - ним виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Червонограді Львівської області поліцейські затримали 34-річного підозрюваного у вбивстві батька. Затриманий завдав жертві численні удари в голову під час конфлікту, спричинивши йому смертельні травми. Після цього горе-син спокійно ліг спати.

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