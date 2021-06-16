Коронавірус у Львові 16 червня виявили всього у 4 осіб: статистика

За добу COVID-19 в регіоні підтвердили ще у 14 мешканців.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 16 червня, продовжує демонструвати спадання. Так, за добу у регіоні виявили 14 нових хворих на коронавірус.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу лабораторні центри провели 1436 ПЛР-тестів, з яких 14 – позитивні результати. Серед них – 4 мешканці Львова", – розповіли у міськраді.

Станом на 08:00 16 червня у Львові та на Львівщині уже 137 016 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

131 470 осіб уже одужали, 3625 інфікованих, на жаль, померли.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 1390 досліджень на коронавірус, з них було 34 позитивних.

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