Хотів випити: у Львові засудили жінку, яка через горілку зарізала співмешканця

Жінка заборонила чоловіку пити горілку.

У Львові на вулиці Генерала Грекова жінка зарізала чоловіка, бо той хотів випити горілку. За це її засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

Трагедія сталась в ніч проти 15 січня 2020 року. Тоді між парою виник конфлікт через те, що чоловік хотів випити горілку, проте жінка була проти цього. Тоді засуджена взяла ніж та встромила його чоловіку в шию. Потерпілий помер на місці.

Підозрюваній інкримінували ч.1 ст.115 КК України. У червні 2021 року жінку засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 16-річна школярка зарізала свого колишнього хлопця.

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