Коронавирус во Львове 16 июня обнаружили всего в 4 человек: статистика

За сутки COVID-19 в регионе подтвердили еще в 14 жителей.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 16 июня, продолжает демонстрировать снижение. Так, за сутки в регионе выявили 14 новых больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1436 ПЦР-тестов, из которых 14 — положительные результаты. Среди них — 4 жителя Львова", — рассказали в горсовете.
По состоянию на 08:00 16 июня во Львове и Львовской области уже 137 016 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
131 470 человек уже выздоровели, 3625 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, 15 июня сообщалось, что за сутки во Львове и области провели 1390 исследований на коронавирус, из них было 34 положительных.