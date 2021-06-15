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У Львівську область доставили 10 тисяч доз вакцини Pfizer: хто може отримати щеплення

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У Львівську область доставили 10 тисяч доз вакцини Pfizer: хто може отримати щеплення

Associated Press

Ця партія вакцини надійшла для імунізації місцевої влади, суддів, освітян і медиків.

Львівська область отримала 10 530 доз вакцини Pfizer, розробленої американською та німецькою компаніями. Цими дозами препарату планують вакцинувати місцеву владу, суддів, працівників освіти, медиків та осіб з першого і другого етапів вакцинації.

Про це повідомила пресслужба ЛОДА.

"В область надійшла чергова партія вакцин проти коронавірусної інфекції. Процес вакцинації триває, але лише спільними зусиллями ми отримаємо хороший результат", - повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Зазначено, що від початку вакцинальної кампанії станом на сьогодні у Львівській області області провакциновано майже 112 тисяч осіб.

На разі Львівщина перебуває на четвертому місці по темпах вакцинації в Україні після міста Києва, Дніпропетровської, та Київської областей.

У Львівській області вакциною  Covieshield  провакциновано – 38 403 особи, Astra Zeneca - 27 740, Coronavac - 32 640, Pfizer - 13 182 особи.

Нагадаємо, 9 червня на Львівщину доставили 60 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Нею вакцинують людей, які отримали перше щеплення цим же препаратом.

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