Сказав мамі, що їде додому: у Львові два місяці розшукують чоловіка, який не повернувся з роботи

Чоловіка розшукують вже два місяці.

У Львові розшукують 36-річного Віктора Бикова, який 19 квітня поїхав на роботу в містечко Винники та не повернувся.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

36-річний чоловік уродженець села Куткір Золочівського району Львівської області 19 квітня поїхав на роботу в місто Винники Личаківського району Львова. Того ж дня о 21:00 він повідомив мамі, що перебуває в Львові на залізничній станції "Підзамче", звідки він мав їхати додому. Проте після того на зв'язок із рідними не виходив.

Прикмети чоловіка: ріст 170 см, кремезної тілобудови, волосся чорне з лобними залисинами.

Якщо вам щось відомо про безвісти зниклого, поліція просить телефонувати на 102.

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