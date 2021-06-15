Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Сказав мамі, що їде додому: у Львові два місяці розшукують чоловіка, який не повернувся з роботи

Сказав мамі, що їде додому: у Львові два місяці розшукують чоловіка, який не повернувся з роботи

Сказав мамі, що їде додому: у Львові два місяці розшукують чоловіка, який не повернувся з роботи

ГУ Національної Львівської поліції

Чоловіка розшукують вже два місяці.

У Львові розшукують 36-річного Віктора Бикова, який 19 квітня поїхав на роботу в містечко Винники та не повернувся. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

36-річний чоловік уродженець села Куткір Золочівського району Львівської області 19 квітня поїхав на роботу в місто Винники Личаківського району Львова. Того ж дня о 21:00 він повідомив мамі, що перебуває в Львові на залізничній станції "Підзамче", звідки він мав їхати додому. Проте після того на зв'язок із рідними не виходив. 

Прикмети чоловіка: ріст 170 см, кремезної тілобудови, волосся чорне з лобними залисинами. 

Якщо вам щось відомо про безвісти зниклого, поліція просить телефонувати на 102. 

Нагадаємо, в Одеській області зникла 17-річна дівчина

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі