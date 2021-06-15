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Коронавірус у Львові та області 15 червня: де та скільки виявили нових хворих

Коронавірус у Львові та області 15 червня: де та скільки виявили нових хворих

unsplash.com

За добу COVID-19 підтвердили ще у 34 осіб.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 15 червня, продовжує поширюватися низькими темпами. 

Так, за попередню добу у регіоні провели 1390 досліджень на коронавірус, з них – 34 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 2  
Золочівський: 0
Львівський: 23  (м. Львів – 21 )
Стрийський: 3
Яворівський:  2
Червоноградський:  1     
Самбірський: 3  

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 002 осіб. Померло – 3625 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 365 осіб", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що за добу у регіоні провели 450 досліджень на коронавірус, з них – 16 позитивних.

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