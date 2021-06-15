Росла трава після ремонту: в Львові жінка посеред ночі самовільно перекопала газон та посадила там квіти

У міській раді вирішили залишити квіти та не поновлювати газон.

У Львові на вулиці Шевченка, 50 жінка перекопала газон, який засадили після ремонту вулиці, та посадила там квіти.

Про це повідомили на Гарячій лінії Львова.

Жителі Львова поскаржились, що жінка вночі самовільно перекопала газон, на якому росла трава та засадила там квіти.

На Гарячій лінії Львова зазначили, що після ремонту вулиці ЛКП "Львівавтодор" засадив клумбу травою, проте місцеві жителі її знищили, посадивши там квіти.

"У ЛКП "Львівавтодор" зазначили, що мешканцями самовільно було висаджено насадження на даній зеленій зоні. Тому у ЛКП "Львівавтодор" інформують, що дані пошкодження зеленої зони, спричинені третіми особами, не підлягають гарантійним умовам відновлення підрядником", - повідомили львівські чиновники.

Згодом у Львівській міській раді додали, що Шевченківською РА спільно з садівником району вирішено залишити створену мешканкою клумбу на місці за умови належного догляду за нею.

Гаряча лінія міста Львова

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