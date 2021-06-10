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Коронавірус у Львові 10 червня рвонув угору: статистика

Коронавірус у Львові 10 червня рвонув угору: статистика

pixabay.com

За добу COVID-19 підтвердили ще у 128 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 10 червня, демонструє зростання. Так, за попередню добу у регіоні провели 1075 досліджень на коронавірус, з них – 128 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 3
Золочівський: 5    
Львівський: 84 (м. Львів – 76)
Стрийський: 18   
Яворівський: 8
Червоноградський: 
Самбірський: 3  

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 708 осіб. Померло – 3606 людей. Одужала від коронавірусної інфекції – 130 801 особа", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, вчора, 9 червня, за добу у регіоні провели 1678 досліджень на коронавірус, з них було 55 позитивних.

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