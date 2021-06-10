Коронавірус у Львові 10 червня рвонув угору: статистика

За добу COVID-19 підтвердили ще у 128 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 10 червня, демонструє зростання. Так, за попередню добу у регіоні провели 1075 досліджень на коронавірус, з них – 128 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 3
Золочівський: 5
Львівський: 84 (м. Львів – 76)
Стрийський: 18
Яворівський: 8
Червоноградський: 7
Самбірський: 3
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 708 осіб. Померло – 3606 людей. Одужала від коронавірусної інфекції – 130 801 особа", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, вчора, 9 червня, за добу у регіоні провели 1678 досліджень на коронавірус, з них було 55 позитивних.