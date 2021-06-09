Вакцина AstraZeneca вже у Львові: область отримала 60 тис. доз для другого щеплення

Людям, які раніше отримали щеплення цим препаратом, зателефонують і запросять до пункту вакцинації на другий укол.

Сьогодні, 9 червня, на Львівщину доставили 60 100 доз вакцини AstraZeneca. Нею вакцинують людей, які отримали перше щеплення цією ж вакциною.

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Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Проводити вакцинацію будуть у визначений термін, тобто, на 12 тиждень після першої введеної дози.

Тим людям, у яких наближається термін вакцинуватися другою дозою, зателефонують та запросять до пункту щеплення, зазначив очільник Львівщини.

До слова, станом на 9 травня у Львівській області отримали щеплення вже понад 96 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна щепитися різними вакцинами від коронавірусу та що робити, коли немає другої дози відповідного препарату.

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