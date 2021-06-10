Коронавирус во Львове 10 июня рванул вверх: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 128 жителей региона.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 10 июня, демонстрирует рост. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1075 исследований на коронавирус, из них — 128 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 3
Золочевский: 5
Львовский: 84 (г. Львов — 76)
Стрыйский: 18
Яворивский: 8
Червоноградский 7
Самборский: 3
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 708 человек. Умерло — 3606 инфицированных. Выздоровел от коронавирусной инфекции — 130 801 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, вчера, 9 июня, за сутки в регионе провели 1678 исследований на коронавирус, из них было 55 положительных.