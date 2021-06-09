Не вдалось покататись: у центрі Львова бабуся трощила електросамокати

У Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати.

У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала.

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Львів".

На відео видно, як жінка один за одним кидає на землю електросамокати. Перехожі їй зробили зауваження, проте бабусю це не зупинило.

У Мережі зазначають, що ймовірно жінка хотіла покататись, а коли у неї це не вдалось, то почала трощити електросамокати.

Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Раніше їх викидали у смітник та навіть у фонтан на площі Ринок.

Нагадаємо, Рада планує легалізувати електросамокати.

Електросамокати є, а правил - немає: чому прокатний транспорт небезпечний для пішоходів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання