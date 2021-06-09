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Не вдалось покататись: у центрі Львова бабуся трощила електросамокати

Не вдалось покататись: у центрі Львова бабуся трощила електросамокати

скриншот з відео

У Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати.

У центрі Львова літня жінка нищила припарковані електросамокати. Перехожі робили їй зауваження, проте бабуся на це не реагувала. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Львів". 

На відео видно, як жінка один за одним кидає на землю електросамокати. Перехожі їй зробили зауваження, проте бабусю це не зупинило.

 У Мережі зазначають, що ймовірно жінка хотіла покататись, а коли у неї це не вдалось, то почала трощити електросамокати. 

Зазначимо, що у Львові це вже не перший випадок, коли місцеві жителі нищать самокати. Раніше їх викидали у смітник та навіть у фонтан на площі Ринок. 

Нагадаємо, Рада планує легалізувати електросамокати. 

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