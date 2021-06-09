У центрі Львова автомобіль протаранив маршрутку та поїхав геть: водій-порушник переховувався на дачі

Водій-порушник просив не викликати поліцію.

У центрі Львова на площі Князя Ярослава Осмомисла у вівторок, 8 червня, автомобіль Nissan X-Trail врізався в маршрутку. Водій легкового авто з місця ДТП втік.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

39-річний водій громадського транспорту повідомив, що автомобіліст спочатку просив його не викликати поліцію, проте потерпілий не погодився. Тоді водій Nissan втік з місця ДТП.

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Патрульні розшукали водія-порушника. 59-річний чоловік переховувався на дачі. У чоловіка виявили 1,42 проміле алкоголю. Він пояснив, що почав випивати вже після аварії.

На водія оформили протоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ч.4 ст.130 (вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, в Львівській області в ДТП загинув військовий.

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