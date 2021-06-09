У Львові п'яний чоловік відкрив стрілянину на майданчику біля школи: відео

Чоловік стріляв з пневматичного пістолета.

Сьогодні, 9 червня, близько 09:00 ранку, п'яний 35-річний львів'янин влаштував стрілянину на території школи на вулиці Симона Петлюри.

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"Патрульні почули постріли з ігрового майданчику, що на території школи на вулиці Симона Петлюри. Негайного відреагувавши, поліцейські помітили чоловіка, який сидів на перекладині і був в нетверезому стані", - розповіли у патрульній поліції Львівщини.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили пневматичний пістолет.

Для встановлення обставин, 35-річного львів'янина супроводили у відділ поліції.

На нього склали протокол за ч.1 ст. 174 (Стрільба з пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях) КУпАП.

Також, на нього винесли дві постанови: за ч. 1 ст. 178 (Розпиття алкогольних напоїв та поява у нетверезому вигляді в громадських місцях) та за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

Нагадаємо, на Київщині чоловік влаштував стрілянину та поранив односельців.

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