Хотіла зробити селфі: у Львові дівчинку вразило струмом на даху вагона

У Львові 11-річна дівчинка видерлася на вагон поїзда, щоб зробити селфі, але отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалась. Сталося це у Сихівському районі неподалік вул. Полуботка.

Як з'ясували правоохоронці, дівчинка з подругою пішли на залізницю, щоб зробити селфі. Коли вона видерлася на вагон, тоотримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала матері та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом "ураження електричним струмом 2-3 ступеню" госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в Києві прооперували хлопчика, який отримав 90% опіків тіла, видершись на електричку.

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