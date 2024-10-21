Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хотіла зробити селфі: у Львові дівчинку вразило струмом на даху вагона

Хотіла зробити селфі: у Львові дівчинку вразило струмом на даху вагона

Селфі на вагоні потяга обернулось трагедією / Фото: pixabay.com

Дитина перебуває у лікарні, правоохоронці здійснюють перевірку. 

У Львові 11-річна дівчинка видерлася на вагон поїзда, щоб зробити селфі, але отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. 

Про це повідомили у поліції Львівської області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що дитина впала з вагона потяга та травмувалась. Сталося це у Сихівському районі неподалік вул. Полуботка. 

Як з'ясували правоохоронці, дівчинка з подругою пішли на залізницю, щоб зробити селфі. Коли вона видерлася на вагон, тоотримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала матері та викликала швидку допомогу.

Дитину з діагнозом "ураження електричним струмом 2-3 ступеню" госпіталізували до лікарні. 

Нагадаємо, в Києві прооперували хлопчика, який отримав 90% опіків тіла, видершись на електричку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація