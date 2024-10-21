Хотела сделать селфи: во Львове девочку поразило током на крыше вагона

Во Львове 11-летняя девочка взобралась на вагон поезда, чтобы сделать селфи, но получила ожоги в результате поражения электрическим током.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В полицию поступило сообщение о том, что ребенок упал из вагона поезда и травмировался. Произошло это в Сыхивском районе недалеко от ул. Полуботка.

Как выяснили правоохранители, девочка с подругой пошли на железную дорогу, чтобы сделать селфи. Когда она взобралась на вагон, то получила поражение током, потеряла сознание и упала на землю. Ее приятельница позвонила матери и вызвала скорую помощь.

Ребенка с диагнозом "поражение электрическим током 2-3 степени" госпитализировали в больницу.

Напомним, в Киеве прооперировали мальчика, получившего 90% ожогов тела, взобравшегося на электричку.

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