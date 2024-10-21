Хотела сделать селфи: во Львове девочку поразило током на крыше вагона

Ребенок находится в больнице, правоохранители совершают проверку.
Во Львове 11-летняя девочка взобралась на вагон поезда, чтобы сделать селфи, но получила ожоги в результате поражения электрическим током.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
В полицию поступило сообщение о том, что ребенок упал из вагона поезда и травмировался. Произошло это в Сыхивском районе недалеко от ул. Полуботка.
Как выяснили правоохранители, девочка с подругой пошли на железную дорогу, чтобы сделать селфи. Когда она взобралась на вагон, то получила поражение током, потеряла сознание и упала на землю. Ее приятельница позвонила матери и вызвала скорую помощь.
Ребенка с диагнозом "поражение электрическим током 2-3 степени" госпитализировали в больницу.
Напомним, в Киеве прооперировали мальчика, получившего 90% ожогов тела, взобравшегося на электричку.
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