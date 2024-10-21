Садовий зробив заяву про відкриття аеропорту у Львові під час війни

Посадовець вважає, що під час війни хоча б одне з летовищ мало би працювати.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що питання відкриття аеропорту в місті повинні обговорювати експерти з безпеки. Водночас він сказав, що хоч один аеропорт в Україні має працювати.

Про це Садовий сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

Міський голова Львова зазначив, що є питання безпеки держави та питання безпеки людей.

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"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (відкриття аеропорту у Львові – ред.) обговорюється в експертних середовищах", – сказав Садовий.

Він додав, що журналісти першими дізнаються про ухвалення рішення щодо відкриття аеропорту.

"Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", – озвучив свою позицію мер.

Нагадаємо, у тривні голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що аеропорт "Львів" можуть відкрити для польотів цивільної авіації, але це відбудеться лише тоді, коли закриють небо над областю.

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