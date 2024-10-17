СБУ у співпраці з спецпрокуратурою у сфері оборони Західного регіону викрили на Львівщині незаконний трафік ухилення від мобілізації.

За організацію нелегального трафіку для військовозобов’язаних у Львові затримали керівника благодійного фонду.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За інформацією правоохоронців, 46-річному директору благодійної організації повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Підозрюваний налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови і Румунії.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Відомо, що він підшукував чоловіків призовного віку, які не мають права на перетин держкордону під час війни, та за 7500 доларів пропонував так звані "послуги" з виїзду через офіційні пункти пропуску або поза їх межами на човні через річку Тиса.

Під час отримання частини коштів (15 тис. доларів) чоловіка було затримано.

"Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додали в прокуратурі.

Як зазначає видання zaxid.net, із посиланням на версію правоохоронців, йдеться про керівника місцевого благодійного фонду "Опіка майбутнього" Андрія Баховського.

Додамо, що фонд зареєстрований у 2015 році, його засновником є житель села Ставчани Андрій Баховський. Він також зареєстрований як ФОП, який займається торгівлею непродовольчими товарами.

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці затримали організатора “схеми” з переправлення чоловіків через державний кордон України.

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