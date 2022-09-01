У Львівській області двох чоловіків в гаражі вбило струмом: фото

Їхні тіла знайшли у підвальному приміщенні в гаражі.

У Львівській області внаслідок ураження електрострумом загинули двоє чоловіків віком 26 та 37 років.

Про це повідомили у поліції області.

Загиблі - мешканців одного з сіл Львівського району. Їхні тіла виявили у гаражі.

"Повідомлення про тіла двох чоловіків без ознак життя, виявлених у підвальному приміщенні у гаражі, розташованому на території домогосподарства в одному з сіл Львівського району, надійшло до поліції 31 серпня близько опівночі", - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились 26-річний господар та його знайомий – мешканець того ж села віком 37 років. Також попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіків стало ураження електрострумом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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