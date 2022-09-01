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У Львівській області двох чоловіків в гаражі вбило струмом: фото

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У Львівській області двох чоловіків в гаражі вбило струмом: фото

Їхні тіла знайшли у підвальному приміщенні в гаражі.

У Львівській області внаслідок ураження електрострумом загинули двоє чоловіків віком 26 та 37 років.

Про це повідомили у поліції області.

Загиблі - мешканців одного з сіл Львівського району. Їхні тіла виявили у гаражі.

"Повідомлення про тіла двох чоловіків без ознак життя, виявлених у підвальному приміщенні у гаражі, розташованому на території домогосподарства в одному з сіл Львівського району, надійшло до поліції 31 серпня близько опівночі", - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили особи загиблих – ними виявились 26-річний господар та його знайомий – мешканець того ж села віком 37 років. Також попередньо встановлено, що причиною смерті чоловіків стало ураження електрострумом.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Проводиться розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
690
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