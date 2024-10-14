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З України втік ще один відомий блогер: відео

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З України втік ще один відомий блогер: відео

Львівський блогер Юра Скайф втік з України після рейдів ТЦК / Фото: із соцмереж

Юра Скайф втік до Польщі та пояснив, що це "заради безпеки".

Львівський блогер Юра Скайф після конфлікту з ТЦК та отримання повістки втік до Польщі.

Про це Скайф повідомив у відповідному відео.

"Я хотів би залишитися, але склалися такі обставини... Все заради безпеки... Поки буду тут", – сказав блогер. Він додав, що наразі не знає, як надовго поїхав з України.

В суботу, 12 жовтня, блогер заявив, що опинився в епіцентрі облави, яку проводили ввечері співробітники ТЦК в одному з закладів міста. За його словами, коли він намагався залишити місце подій, співробітники ТЦК витягли його з машини та побили.

Раніше відомий блогер Паша Бумчик отримав повістку і незаконно втік з України.

Також за кордон втік блогер Олександр Волошин.

З України втік ще один відомий блогер

З України втік ще один відомий блогер

 Нагадаємо, в Харкові співробітники ТЦК забрали одразу три музичні гурти просто під час концерту.

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