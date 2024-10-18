Пояснив особистою неприязню до Бандери: у Рівному чоловік розбив меморіальну дошку (фото)

60-річний мешканець Рівненського району вдарив по меморіальній дошці кулаком, унаслідок чого відпала її нижня частина.
У Рівному чоловік розбив меморіальну дошку Степанові Бандері, встановлену на стіні гуртожитку.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
"60-річному мешканцю села Великий Олексин дізнавач за процесуального погодження Рівненської окружної прокуратури повідомив про підозру. Свій вчинок чоловік вчинок пояснив особистим ставленням до постаті Бандери", – йдеться у повідомленні.
До поліції 12 жовтня близько 08:30 звернулася 55-річна рівнянка, вахтерка коледжу. Жінка повідомила, що невідомі пошкодили меморіальну дошку, встановлену на стіні гуртожитку Степанові Бандері.
Працівники карного розшуку Рівненського РУП за оперативного супроводу співробітників кримінального аналізу вже за декілька години встановили зловмисника. 60-річний житель Рівненського району вдарив по меморіальній дошці кулаком, унаслідок чого відпала нижня частина.
За фактом хуліганства триває досудове розслідування. Призначена судово-психіатрична експертиза.
Нагадаємо, у Мюнхені у травні сплюндрували могилу Степана Бандери.
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