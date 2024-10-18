Пояснив особистою неприязню до Бандери: у Рівному чоловік розбив меморіальну дошку (фото)

60-річний мешканець Рівненського району вдарив по меморіальній дошці кулаком, унаслідок чого відпала її нижня частина.

У Рівному чоловік розбив меморіальну дошку Степанові Бандері, встановлену на стіні гуртожитку.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

"60-річному мешканцю села Великий Олексин дізнавач за процесуального погодження Рівненської окружної прокуратури повідомив про підозру. Свій вчинок чоловік вчинок пояснив особистим ставленням до постаті Бандери", – йдеться у повідомленні.

До поліції 12 жовтня близько 08:30 звернулася 55-річна рівнянка, вахтерка коледжу. Жінка повідомила, що невідомі пошкодили меморіальну дошку, встановлену на стіні гуртожитку Степанові Бандері.

У Рівному чоловік розбив меморіальну дошку Бандері / Фото: Національна поліція Рівненської області

Працівники карного розшуку Рівненського РУП за оперативного супроводу співробітників кримінального аналізу вже за декілька години встановили зловмисника. 60-річний житель Рівненського району вдарив по меморіальній дошці кулаком, унаслідок чого відпала нижня частина.

У Рівному чоловік розбив меморіальну дошку Бандері / Фото: Національна поліція Рівненської області

За фактом хуліганства триває досудове розслідування. Призначена судово-психіатрична експертиза.

Нагадаємо, у Мюнхені у травні сплюндрували могилу Степана Бандери.

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