У Львові відкрили перший в країні центр рекрутингу до армії

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.

Як наголошують у відомстві, всю актуальну інформацію про вакансії в армії можна дізнатися в центрі. Зокрема, там можна поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

"Рекрутинг - це саме про добровільний і свідомий вибір. Ми максимально масштабуватимемо наші активності з рекрутингу та в інших містах України, відкриватимемо центри рекрутингу, розповідатим людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави", - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Варто зазначити, що центр не має відношення до територіальних центрів комплектування, а рекрутери не є військовослужбовцями. Повісток там не вручатимуть.

Центр працює за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

Раніше ми повідомляли, що до Мережі потрапило відео, на якому представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові спочатку наздогнали, а потім побили чоловіка.

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