У Львові відкрили перший в країні центр рекрутингу до армії

Центр не має відношення до територіальних центрів комплектування.
У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу до армії.
Про це повідомляє Міністерство оборони України в Telegram.
Як наголошують у відомстві, всю актуальну інформацію про вакансії в армії можна дізнатися в центрі. Зокрема, там можна поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.
"Рекрутинг - це саме про добровільний і свідомий вибір. Ми максимально масштабуватимемо наші активності з рекрутингу та в інших містах України, відкриватимемо центри рекрутингу, розповідатим людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави", - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Варто зазначити, що центр не має відношення до територіальних центрів комплектування, а рекрутери не є військовослужбовцями. Повісток там не вручатимуть.
Центр працює за адресою: вул. Костя Левицького, 67.
Раніше ми повідомляли, що до Мережі потрапило відео, на якому представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові спочатку наздогнали, а потім побили чоловіка.
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