На Львівщині виявили уламки ракети, яка не здетонувала: в ОВА звернулися з проханням до жителів

Ця ракета була збита силами ППО, однак впавши на землю, вона не вибухнула.

На Львівщині в одному зі сіл Миколаївської громади знайшли уламки російської ракети, яка не здетонувала. Ворожу ціль виявили всього за кількасот метрів від будинків.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Уламки ракети, яка не здетонувала, були знайдені в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району Львівщини, а саме в полі за 400 м від житлових будинків.

Голова ОВА звернув увагу, що це та ракета, яку підбили сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки.

"Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна "знахідка", у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102", – закликав Козицький.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні 7 лютого російська ракета влучила по промисловому об'єкту у Дрогобичі на Львівщині. Водночас сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі області.

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