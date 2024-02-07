На Львівщині є "приліт" ракети і руйнування: подробиці від ОВА

Водночас сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі області.
На Львівщині 7 лютого зафіксоване влучання російської ракети по промисловому об'єкту у Дрогобичі.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова області зазначив, що вночі та вранці Україна пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області.
Йдеться про "приліт" у промисловий об'єкт у Дрогобичі. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 кв. м триває пожежа. На місці працюють надзвичайники. Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Окрім того, сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі Львівщини. Жертв, постраждалих та пошкоджень немає.
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"Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно з’являться оновлені дані, я їх оприлюдню", – написав Козицький.
Нагадаємо російські війська 7 лютого влаштували масовану атаку по Україні, запустивши ракети з літаків Ту-22М3.
Під час атаки у Дрогобичі пролунали вибухи.
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