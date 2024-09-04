Атака Росії по Львову та Кривому Розу: Зеленський відреагував

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії по Львову, яка забрала життя людей, та Кривому Розі.

Про це глава держави написав на сторінці у телеграмі.

"Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади

Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - йдеться у його дописі.

Зеленський подякував усім, хто на міжнародній арені домагається допомоги від західних партнерів.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - наголосив він.

Нагадаємо, станом на 9 ранку у Львові зросла кількість загиблих.

Новини ТСН 08:00 4 вересня. Наслідки ударів по Львову, Полтаві та Запоріжжю. Низка урядових звільнень

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