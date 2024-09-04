Атака Росії по Львову та Кривому Розу: Зеленський відреагував

У Львові пошкоджені звичайні житлові будинки, школи, медичні заклади
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії по Львову, яка забрала життя людей, та Кривому Розі.
Про це глава держави написав на сторінці у телеграмі.
"Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади
Через російську атаку проти Кривого Рогу постраждали 5 людей. Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога", - йдеться у його дописі.
Зеленський подякував усім, хто на міжнародній арені домагається допомоги від західних партнерів.
"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - наголосив він.
Нагадаємо, станом на 9 ранку у Львові зросла кількість загиблих.
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