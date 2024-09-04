Атака России по Львову и Кривому Розу: Зеленский отреагировал

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку России по Львову, которая унесла жизнь людей, и Кривому Рогу.

Об этом глава государства написал на странице в телеграмме.

"Российские ракеты против наших городов и людей. По состоянию на данный момент из-за удара по Львову погибли 5 человек, среди них ребенок – девочка 14 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших. Более 30 человек пострадали. Повреждены обычные жилые дома в городе, школы, медицинские заведения

Из-за российской атаки против Кривого Рога пострадали 5 человек. Есть разрушение домов и гражданской инфраструктуры. На местах работают наши службы и делают все необходимое для устранения последствий атаки. Всем раненым предоставляется необходимая помощь", — говорится в его сообщении.

Зеленский поблагодарил всех, кто на международной арене добивается помощи от западных партнеров.

"Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить ", — подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 9 утра во Львове выросло количество погибших.

Новости ТСН 08:00 4 сентября. Последствия ударов по Львову, Полтаве и Запорожью. Правительственные отставки

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.