Масований удар по Львову: зросла кількість поранених

П'теро поранених унаслідок атаки перебувають у важкому стані.
Внаслідок масованого удару по Львову в ніч проти 4 вересня кількість постраждалих зросла від шести до 17. Серед них є діти.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", – йдеться в заяві міського голови.
Він також повідомив про перекриття на певний час для проїзду кількох вулиць у Львові. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця.
Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52, 92, 21, 84 курсують за зміненим маршрутом – по вул. Збиральній.
Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 4 вересня атакували Львів ракетами. У місті пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі.
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