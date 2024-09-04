У Львові заявили про дві жертви атаки: деталі від ОВА

Внаслідок обстрілу Львова 4 вересня загинули двоє людей. Кількість поранених зросла до 19.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла. Глибокі співчуття рідним", – йдеться в заяві.

Згодом Козицький додав, що загиблих уже двоє.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 4 вересня обстріляла Львів. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Спершу повідомлялося про шістьох поранених.

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