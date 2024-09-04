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У Львові заявили про дві жертви атаки: деталі від ОВА

У Львові заявили про дві жертви атаки: деталі від ОВА

Ракетний удар / Фото: ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей.

Внаслідок обстрілу Львова 4 вересня загинули двоє людей. Кількість поранених зросла до 19.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла. Глибокі співчуття рідним", – йдеться в заяві.

Згодом Козицький додав, що загиблих уже двоє.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 4 вересня обстріляла Львів. Унаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Спершу повідомлялося про шістьох поранених.

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