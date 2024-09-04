"Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині: що з рухом потягів

В "Укрзалізниці" повідомили про декілька тимчасових знеструмлень, зокрема у Львівській області.

Про це йдеться в заяві компанії в Мережі.

"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині", – вказали в "Укрзалізниці".

Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляються поїзди:

№ 59 Київ-Чоп,

№ 91 Київ-Львів,

№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,

№ 11 Одеса-Львів,

№ 149 Полтава-Чернівці,

№ 746 Львів-Київ,

№ 368 Ужгород-Ковель

В компанії додали, що продовжують рух в усіх регіонах.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські війська влаштували атаку на Львів. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Наразі відомо про 6 постраждалих.

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