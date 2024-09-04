"Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині: що з рухом потягів

Низка потягів відправляються з мінімальними затримками.
В "Укрзалізниці" повідомили про декілька тимчасових знеструмлень, зокрема у Львівській області.
Про це йдеться в заяві компанії в Мережі.
"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині", – вказали в "Укрзалізниці".
Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляються поїзди:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель
В компанії додали, що продовжують рух в усіх регіонах.
Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські війська влаштували атаку на Львів. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Наразі відомо про 6 постраждалих.
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