Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині: що з рухом потягів

"Укрзалізниця" заявила про знеструмлення на Львівщині: що з рухом потягів

Потяг / Фото: commons.wikimedia.org

Низка потягів відправляються з мінімальними затримками.

В "Укрзалізниці" повідомили про декілька тимчасових знеструмлень, зокрема у Львівській області.

Про це йдеться в заяві компанії в Мережі.

"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині", – вказали в "Укрзалізниці".

Виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляються поїзди:

  • № 59 Київ-Чоп,
  • № 91 Київ-Львів,
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
  • № 11 Одеса-Львів,
  • № 149 Полтава-Чернівці,
  • № 746 Львів-Київ,
  • № 368 Ужгород-Ковель

В компанії додали, що продовжують рух в усіх регіонах.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські війська влаштували атаку на Львів. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація