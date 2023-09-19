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На Львівщині військком з пістолетом побив цивільного: ДБР почало розслідування

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Львівщині військком з пістолетом побив цивільного: ДБР почало розслідування

ДБР

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбора.

Працівники ДБР розпочали розслідування щодо побиття військкомом цивільного в ТЦК на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.  

Як розповіли у ДБР, попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

ТСН.ua дізнався подробиці гучного інциденту, який стався на Львівщині між військовозобов’язаними та працівниками військомату.

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Дата публікації
Перегляди
539
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