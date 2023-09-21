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Атака по Львовщине: сколько ракет сбили силы ПВО

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2388
Время на прочтение
1 мин
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Атака по Львовщине: сколько ракет сбили силы ПВО

Противовоздушная оборона / Фото: Associated Press

Объекты поражения могли быть как в самом Львове, так и области.

Во Львовской области силы ПВО сбили четыре российские ракеты 21 сентября, которые летели на регион.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Наши Силы ПВО сегодня сбили 4 крылатые ракеты, которые летели к нам. Объекты поражения могли быть как в городе, так и в области", – говорится в заявлении Садового.

Он также поблагодарил защитников неба.

Ракетный удар по Львовской области

Российские захватчики утром 21 сентября нанесли три ракетных удара по Дрогобычу Львовской области. Два "прилета" зафиксированы по промышленному объекту, еще один – по частному двухэтажному складу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Масштабная ракетная атака! Россияне взбесились и решили мстить!

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Дата публикации
Просмотры
2388
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