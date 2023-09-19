Удар по Львову: як діставали людей з-під завалів у перші хвилини – відео

Поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Львову.
У ніч проти 19 вересня у Львові внаслідок атаки "Шахедами" було зруйновано складське приміщення. Під час удару окупантів загинула одна людина. Ще дві особи постраждали, одну з них – госпіталізували.
Відеозапис з перших хвилин після удару опублікувало МВС України.
Так, патрульні перші прибули на місце вибуху і разом з місцевими робітниками почали розбирати завали і діставати людей – існувала загроза повторних ударів безпілотниками.
"Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки конструкцій. Вдалося вивільнити двох осіб – 26-річного чоловіка та 29-річну жінку. На жаль, є загиблий і ще один чоловік травмований", - розповіли поліцейські.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку на Львів.
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