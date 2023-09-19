Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по Львову: як діставали людей з-під завалів у перші хвилини – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2739
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар по Львову: як діставали людей з-під завалів у перші хвилини – відео

Пожежа після атаки по Львову 19 вересня 2023. / Фото: ДСНС

Поліція виклала відео з першими хвилинами після атаки дронами по Львову.

У ніч проти 19 вересня у Львові внаслідок атаки "Шахедами" було зруйновано складське приміщення. Під час удару окупантів загинула одна людина. Ще дві особи постраждали, одну з них – госпіталізували.   

Відеозапис з перших хвилин після удару опублікувало МВС України.

Так, патрульні перші прибули на місце вибуху і разом з місцевими робітниками почали розбирати завали і діставати людей  – існувала загроза повторних ударів безпілотниками.

"Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки конструкцій. Вдалося вивільнити двох осіб – 26-річного чоловіка та 29-річну жінку. На жаль, є загиблий і ще один чоловік травмований", - розповіли поліцейські.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку на Львів.

Читайте також:

Перші хвилини після удару "Шахедами" по Львову потрапили на відео

Перші хвилини після удару "Шахедами" по Львову потрапили на відео

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2739
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація