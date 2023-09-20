Вдарив у груди та спину: у центрі Львова чоловік напав на двох жінок з кухонним ножем – фото

У Львові перехожі затримали неадекватного чоловіка, який нападав на жінок.

У центрі Львова 19 вересня перехожі затримали неадекватного чоловіка, який напав на 74-річну жінку, яка проходила повз нього, вдаривши її ножем у спину, після чого намагався втекти. На місце прибули правоохоронці, які арештували нападника.

Про це пише пресслужба поліції Львівської області.

Поліція встановила, що цей чоловік також напав з ножем на 25-річну перехожу. Нападник підбіг до жінки, витягнув з-під куртки кухонний ніж та завдав їй кілька ударів у груди та живіт, після чого втік.

Обох жінок госпіталізовано.

Поліцейські встановили особу злочинця, 35-річного мешканця Львівського району. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочинів, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

Чоловік, який напав на двох жінок у Львові з ножем / Фото: Поліція Львівської області

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання у військкоматі.

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